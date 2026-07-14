Сбившего детей водителя Toyota из Иркутска нашли в лесном логове спустя 3 дня

В Иркутске полицейские задержали автомобилиста, который 11 июля сбил двух школьников на нерегулируемом переходе и уехал с места аварии. Всё время после ДТП мужчина скрывался в лесу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Авария произошла в минувшую субботу в 20-м Советском переулке. Серая Toyota Camry наехала на мальчиков семи и восьми лет, переходивших дорогу по «зебре». Обоих детей с травмами доставили в больницу. Подозреваемого нашли ночью во дворе жилого дома в Октябрьском районе города.

«Мужчина признался, что всё время до этого прятался в лесу», — рассказала представитель ведомства.

Саму иномарку оперативники обнаружили в одном из иркутских автосервисов. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку. Задержанному 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ. По информации полиции, ранее его уже привлекали к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. На мужчину составили несколько административных протоколов, в том числе за оставление места ДТП. Владелицу Toyota Camry наказали за передачу автомобиля человеку без водительского удостоверения. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Данные о состоянии пострадавших школьников пока не раскрываются.