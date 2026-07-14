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14 июля, 08:07

Сотрудника УФСИН Калмыкии уволили из-за выигрыша в ₽1,8 млн на ставках в футболе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сотрудника УФСИН по Калмыкии уволили после проверки его доходов. За год на банковскую карту госслужащего поступило почти 1,8 миллиона рублей от выигрышей на футбольных ставках, однако в декларации эта сумма не значилась. Об этом пишет Mash.

34-летний Бодма Бодаев утверждал, что деньги принадлежали не ему. По его словам, коллега пользовался его аккаунтом в букмекерской конторе и переводил средства через чужую банковскую карту. Кроме того, мужчина не указал пособие супруги в размере 11,5 тыс. рублей. Во время проверки комиссия посчитала оба эпизода нарушением антикоррупционных требований.

По итогам разбирательства руководство приняло решение расторгнуть контракт с формулировкой «в связи с утратой доверия». Бодаев попытался оспорить увольнение и вернуть должность через суд. Однако добиться восстановления на службе ему не удалось.

Судьи пришли к выводу, что раз выигрыши поступали на счёт сотрудника, именно он должен был отразить их в декларации. При этом не имело значения, кто фактически делал ставки.

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Татьяна Миссуми
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