«Чернющая пустота»: Психолог объяснил, что скрывается за громкими заявлениями нарциссов

Слово «нарциссизм» сегодня стало универсальным ярлыком для любого неприятного поведения. Им клеймят бывших партнёров, коллег, друзей и даже случайных знакомых, стоило им проявить излишнюю самоуверенность. Но клинический психолог Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» на «Радио 1» предостерегает от поспешных диагнозов.

Специалист напоминает: здоровая нарциссическая часть есть у каждого. Именно она помогает нам добиваться целей, следить за внешностью и гордиться успехами. Проблема возникает только тогда, когда самоутверждение за счёт других становится главным инструментом поддержания самооценки.

При этом далеко не все люди с этим расстройством выглядят как самовлюблённые фаты. Существует так называемый дефицитарный тип — полная противоположность блестящим и демонстративным личностям. Такие люди не возвышают себя, а наоборот, живут с ощущением собственной ущербности и страдают от этого.

Корни нарциссического поведения часто уходят в травматичный опыт. За грандиозными заявлениями, по словам психолога, может скрываться глубочайшая внутренняя пустота, которая разъедает человека изнутри. Это не оправдание для разрушительных поступков, но попытка понять природу такой защиты.

Психолог советует не вешать ярлыки на каждого эгоистичного знакомого, отличать здоровую любовь к себе от желания подавлять других и учиться защищать личные границы. Понимать причины поведения — ещё не значит терпеть боль, которую оно причиняет.

А ранее россиянам рассказали, можно ли унаследовать от родителей самовлюблённость. По словам специалиста, лишь часть случаев связана с генетической предрасположенностью, остальные же обусловлены окружающей средой.