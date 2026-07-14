Отар Кушанашвили завершит карьеру, чтобы «не стареть публично»

Отар Кушанашвили сообщил, что может завершить карьеру в 2027 году. О своих планах телеведущий рассказал в видео, опубликованном в Telegram. Одной из причин такого решения стало нежелание стареть на глазах у зрителей. По словам шоумена, он не хочет оставаться в публичном поле любой ценой.

«Пока да, я склоняюсь к тому, что в 2027 году я завершу [карьеру]», — раскрыл Кушанашвили.

Кроме того, программа «Каково?!», которая сейчас является его главным проектом, не приносит достаточного дохода. При этом работа над выпусками, как признался автор, негативно сказывается на здоровье. Кушанашвили также напомнил, что продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Он подчеркнул, что ему ещё предстоит окончательно победить рак.

«И всё, что мне осталось, — жить качественно, вот что мне нужно сделать», — добавил телеведущий.

Ранее известный шоумен Отар Кушанашвили, который сам борется с онкологическим заболеванием, обратился к россиянам с важным советом по сохранению здоровья. Он настоятельно рекомендовал проходить диспансеризацию. Кушанашвили подчеркнул, что рак, обнаруженный на ранних стадиях (первой или даже второй), поддаётся лечению.