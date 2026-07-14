Россиянам объяснили, можно ли уволиться без разрешения начальника

Многие работники уверены, что для увольнения по собственному желанию обязательно нужно заручиться подписью руководителя. Однако это распространённое заблуждение. Согласие директора или его отказ никак не влияют на возможность расторжения трудового договора.

HR-директор Level Group Валентина Романова в беседе с RT напомнила: статья 80 Трудового кодекса обязывает сотрудника лишь письменно предупредить работодателя за две недели. Это максимальный срок — по договорённости его можно сократить. Закон защищает право человека на свободный труд, поэтому отказывать в увольнении по инициативе самого работника наниматель не вправе.

Единственная обязательная подпись на заявлении — самого увольняющегося. Виза генерального директора носит исключительно информационный характер для отдела кадров и бухгалтерии и не является юридически значимым условием.

Если начальник игнорирует документ или отказывается принимать его, главное — зафиксировать факт уведомления. Специалист советует подать бумагу через отдел трудовых отношений или кадровую службу. На вашей копии ответственный сотрудник должен поставить дату приёма, входящий номер и подпись — с этого дня начинается отсчёт двухнедельного срока.

Когда личная подача невозможна, направляйте заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес компании из ЕГРЮЛ. Тогда срок начнёт течь со дня, следующего за получением корреспонденции адресатом. Электронная отправка допустима только при наличии усиленной цифровой подписи (ЭЦП) и официально внедрённого в компании электронного кадрового документооборота.

В течение установленного срока предупреждения необходимо добросовестно выполнять свои обязанности. По его истечении вы имеете полное право прекратить работу. Если в последний день не выдали трудовую книжку (или справку СТД-Р) и не произвели полный расчёт, защищайте интересы через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

А ранее россиянам раскрыли топ-способ сорвать планы босса по увольнению. По словам специалиста, нужно избегать конфликтов, криков, обвинений и выяснения отношений. Вместо этого следует продолжать добросовестно выполнять свои обязанности и не давать поводов для претензий по поводу дисциплины или качества работы.