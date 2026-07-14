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14 июля, 09:00

«Полной ложкой употребляет»: В Госдуме раскрыли условие для освобождения Одессы

Депутат Колесник: РФ придётся освободить Одессу в случае отказа Киева от мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что России придётся лишить Украину выхода к морю через освобождение Одессы. Поводом для такого шага парламентарий назвал отказ верхушки Киева от мирных инициатив и продолжающуюся военно-финансовую подпитку со стороны Запада.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» напомнил, что изначально предлагались гораздо более мягкие условия урегулирования, но Украина от них отмахнулась. Теперь, по его словам, при сложившемся раскладе — когда противник не идёт на переговоры, а западные союзники не дают ему остановиться — необходимо перекрыть морские пути.

Он также обратил внимание, что сохранение присутствия ВСУ в Одесской области создаёт постоянную угрозу для Запорожья, Херсона и Крыма. Именно оттуда, по его данным, запускают безэкипажные катера и дроны, в том числе с катеров в море. Окончательное решение по данному вопросу, подчеркнул Колесник, остаётся за верховным главнокомандующим.

ВС РФ поразили судно «Шостка» и док с подводными аппаратами в порту Черноморска
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А ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по танкеру, идущему из Черноморска в Одессу. По данным Минобороны РФ, в Одесской области российские силы ударили по порту Южный. Поражены объекты, задействованные в приёме топлива для ВСУ, а также семь резервуаров с горюче-смазочными материалами.

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Дарья Нарыкова
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