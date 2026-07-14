«Полной ложкой употребляет»: В Госдуме раскрыли условие для освобождения Одессы

Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что России придётся лишить Украину выхода к морю через освобождение Одессы. Поводом для такого шага парламентарий назвал отказ верхушки Киева от мирных инициатив и продолжающуюся военно-финансовую подпитку со стороны Запада.

Депутат в беседе с «Газетой.ru» напомнил, что изначально предлагались гораздо более мягкие условия урегулирования, но Украина от них отмахнулась. Теперь, по его словам, при сложившемся раскладе — когда противник не идёт на переговоры, а западные союзники не дают ему остановиться — необходимо перекрыть морские пути.

Он также обратил внимание, что сохранение присутствия ВСУ в Одесской области создаёт постоянную угрозу для Запорожья, Херсона и Крыма. Именно оттуда, по его данным, запускают безэкипажные катера и дроны, в том числе с катеров в море. Окончательное решение по данному вопросу, подчеркнул Колесник, остаётся за верховным главнокомандующим.

А ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли удар по танкеру, идущему из Черноморска в Одессу. По данным Минобороны РФ, в Одесской области российские силы ударили по порту Южный. Поражены объекты, задействованные в приёме топлива для ВСУ, а также семь резервуаров с горюче-смазочными материалами.