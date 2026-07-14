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14 июля, 08:52

Сайты Apple и GitHub перестали открываться в России вслед за Google

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdx15

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdx15

Пользователи в России столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайты Apple и GitHub. Страницы не загружаются как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

После перехода по адресу соединение зависает, а спустя некоторое время браузер выдаёт ошибку. При этом неполадки могут проявляться по-разному в зависимости от провайдера и способа подключения.

GitHub уже подтвердил неполадки в части собственной инфраструктуры. Компания расследует снижение производительности некоторых сервисов, однако официальная страница указывает прежде всего на проблемы с Codespaces, поэтому связь этого инцидента с недоступностью сайта в России пока не установлена.

Одновременно продолжаются перебои в работе Google. Мониторинговый сервис «Сбой.рф» к моменту проверки получил уже 716 обращений — против 34 за предыдущие сутки. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечают, что у некоторых не работает только поисковая страница Google, тогда как почта и облачное хранилище остаются доступными. Другие сталкиваются с ошибками соединения при открытии сайтов через стационарный интернет.

Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля
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Андрей Бражников
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