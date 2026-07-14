Лавров встречается с главой МИД Чада в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой внешнеполитического ведомства Чада Абдулайе Сабре Фадулом в Москве. Переговоры проходят в Доме приёмов МИД России, передаёт корреспондент ТАСС.

Ожидается, что по итогам встречи дипломаты выступят на совместной пресс-конференции. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные вопросы международной повестки. Встреча проходит в рамках развития отношений России с африканскими государствами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Ниамей, где был принят президентом Нигера Абдурарахманом Чиани. Глава внешнеполитического ведомства также провёл переговоры в четырёхстороннем формате с главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали и провёл личную встречу с президентом в рамках визита на встречу Россия — Альянс государств Сахеля.