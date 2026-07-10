Британский политик и журналист Джим Фергюсон заявил, что высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о переговорах по Украине отражают усиливающееся дипломатическое противостояние между Москвой и западными странами. Об этом он пишет в соцсети X.

«Эти заявления подчёркивают углубляющийся дипломатический раскол между Россией и Западом и вызывают новые вопросы о том, возможны ли ещё конструктивные переговоры», — пишет он.

Так политик прокомментировал слова Лаврова о переходе Запада к ультиматумам в адрес Москвы. По его словам, западные страны лишь делают вид, что готовы к диалогу по Украине. На самом деле, европейцы уже открыто выдвигают России ультиматумы. Лавров подчеркнул, что РФ утратила доверие к Западу в вопросах переговоров по Украине.

Ранее Лавров сообщил, что Киев пытается участвовать в слишком большом числе конфликтов на территории Африки. Он подчеркнул, что кризисные ситуации на континенте должны решаться по принципу «африканским проблемам — африканское решение». Россия полностью разделяет эту позицию, отмечая, что попытки извне навязывать решения лишь усложняют ситуацию, а не помогают её преодолеть.