Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 715 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Были у зенитчиков и другие цели — управляемые авиационные бомбы и реактивные снаряды HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — сказали в Министерстве.

В свою очередь российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Под прицел также попали места хранения беспилотников и цеха, где проводилась их сборка.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при атаке украинского FPV-дрона на гражданскую машину в Энергодаре погибли трое мирных жителей. По его словам, находившиеся поблизости беспилотники препятствовали быстрому оказанию помощи.