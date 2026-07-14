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14 июля, 09:26

Минобороны сообщило об уничтожении 715 беспилотников ВСУ за сутки

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 715 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Были у зенитчиков и другие цели — управляемые авиационные бомбы и реактивные снаряды HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — сказали в Министерстве.

В свою очередь российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Под прицел также попали места хранения беспилотников и цеха, где проводилась их сборка.

Уже 4 дрона ВСУ сбили за утро на подлёте к Москве
Уже 4 дрона ВСУ сбили за утро на подлёте к Москве

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при атаке украинского FPV-дрона на гражданскую машину в Энергодаре погибли трое мирных жителей. По его словам, находившиеся поблизости беспилотники препятствовали быстрому оказанию помощи.

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Владимир Озеров
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