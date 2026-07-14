Уже 4 дрона ВСУ сбили за утро на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны утром 14 июля уничтожили уже четыре беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — информирует мэр.