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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:43

В России появится первая игровая платформа для тренировки памяти у пожилых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

В России стартует разработка первой отечественной игровой платформы, ориентированной на людей старшего возраста. Проект «Академия ясного ума» уже получил поддержку Института развития интернета (ИРИ) и создаётся при участии геронтологов и Минздрава, пишет газета «Известия».

Платформа объединит мини-приложения для тренировки памяти, внимания и других когнитивных функций. Первые игровые механики планируют запустить внутри социальной сети «Одноклассники». В перспективе сервис сможет отслеживать изменения в активности пользователей, что позволит использовать его для долгосрочного мониторинга состояния мозга.

Руководитель проекта Виталий Козлов подчеркнул: это не развлекательный продукт, а инструмент регулярной ментальной зарядки. Разработчики изучили мировой опыт и намерены привлекать врачей, нейропсихологов и геронтологов для оценки эффективности каждой механики.

Концепцию одобрили в Минздраве. Главный внештатный специалист-гериатр ведомства Ольга Ткачева подтвердила целесообразность создания цифровых тренажёров для профилактики возрастных нарушений. При этом разработчикам рекомендовано согласовывать сценарии и содержание заданий с профильными экспертами.

В ИРИ отметили, что инициатива соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Запуск на крупной соцсетевой площадке сделает сервис доступным для многомиллионной аудитории, а поддержка министерства, по мнению замгендиректора института Андрея Воронкова, усиливает практическую значимость проекта.

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А ранее Life.ru писал, что учёные научили приложение TACTICAS определять обострения астмы и ХОБЛ по голосу. Согласно исследованию, был проведён эксперимент с участием группы пациентов, которые в течение 12 недель ежедневно записывали голос через специальное приложение и заполняли анкеты о самочувствии. Изменения фиксировались уже в первый день тестирования.

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Дарья Нарыкова
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