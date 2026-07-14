Древнеримский туалет раскрыл секрет зданий, простоявших почти 1900 лет

Учёные установили, что карбонизация существенно повысила долговечность древнеримского бетона и помогла ему заполнять мелкие повреждения. Результаты анализа образца с виллы императора Адриана опубликованы в журнале Phys.org.

Материал возрастом около 1900 лет извлекли из мусоросборника под сиденьями общественной уборной. В его состав входили известь, вулканический пепел и фрагменты горных пород. Специалисты применили трёхмерное рентгеновское сканирование, электронные микроскопы, а также химические и минералогические методы. Это позволило рассмотреть поры, разломы и тонкие минеральные слои в масштабе от миллиметров до нанометров.

Главным связующим веществом оказался кальцит — разновидность карбоната кальция. Он формировался при медленном взаимодействии извести с влагой и углекислым газом. Разрастающаяся минеральная сетка постепенно закрывала мельчайшие пустоты и повреждения. Благодаря этому внутрь хуже проникали вода и агрессивные соединения, способные разрушать конструкцию. Частицы вулканической породы также участвовали в укреплении смеси. На их границах с известью возникало небольшое количество дополнительного цементоподобного вещества.

«Длительная карбонизация также существенно повышает прочность и потенциальные самовосстанавливающиеся свойства бетона», — отметили авторы работы. По их словам, накопление кальцита играло ключевую роль в заполнении мелких трещин.

Исследователи рассчитывают, что открытый механизм поможет создать более экологичный современный бетон с похожей способностью к самовосстановлению.

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