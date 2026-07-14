«Криптомиллиардер в Белом доме»: Как Трамп установил рекорд по доходам среди президентов США

Американская пресса бурно обсуждает финансовую декларацию Дональда Трампа за 2025 год. Документ, опубликованный 30 июня, показал, что действующий президент США заработал за первый год после переизбрания не менее 2,2 миллиарда долларов. Для сравнения: в 2024 году его предприятия принесли 622 миллиона.

Главный источник дохода — криптовалютные проекты семьи. Около 1,4 миллиарда поступило от World Liberty Financial, компании, которая продаёт цифровую валюту WLFI. Сам Трамп указывает, что является бенефициаром трастов, управляемых его сыновьями, поэтому лично получает прибыль от этих сделок, рассказал сайту MK.ru доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

Особое возмущение вызвала сделка с инвестиционной фирмой из ОАЭ, которая приобрела 49% World Liberty в январе 2025 года — перед инаугурацией. Вскоре администрация заключила с эмиратами контракт на экспорт компьютерных чипов для систем ИИ, несмотря на возражения чиновников по нацбезопасности. Другие сделки с недвижимостью в Саудовской Аравии, Катаре, Вьетнаме и Румынии принесли семье ещё десятки миллионов.

Историки и юристы называют происходящее беспрецедентным. Ранее президенты США либо продавали активы, либо передавали их в слепые трасты, чтобы избежать конфликта интересов. Джимми Картер отдал арахисовую ферму стороннему управляющему, Джордж Буш-младший продал долю в бейсбольной команде. Трамп же, напротив, запускает новые коммерческие проекты уже в статусе главы государства и продолжает лично на них зарабатывать.

В Белом доме отрицают нарушения. Пресс-секретарь Трампа заявила, что президент действует в интересах американцев, а бизнесом управляют его сыновья. Однако критики указывают на прямую связь между политическими решениями и доходами семьи: помилование основателя Binance Чанпенга Чжао, подписание закона о стейблкоинах — всё это выгодно криптоимперии Трампов.

Ранее стало известно, что американский лидер в 2025 году заработал более миллиарда долларов на криптовалюте. Согласно данным финансовой декларации главы США, основная часть его доходов пришлась на операции с цифровыми активами. Их совокупный объём превысил 1,4 миллиарда долларов.