ВКС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец у Маяков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар по переправе ВСУ через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Краматорского района ДНР. Для поражения цели были применены авиабомбы ФАБ-500, сообщили в Минобороны РФ.
ВКС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец у Маяков. Видео © Telegram/Минобороны РФ
Удар пришёлся на насыпную переправу, которую противник использовал для переброски сил и техники на данном участке фронта. Точные данные о потерях и масштабах разрушений не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российская авиация нанесла удар ракетой Х-39 по пункту управления беспилотниками ВСУ, который располагался в частном доме в Сеньково, уничтожив оборудование и расчёты. Объект был заранее обнаружен разведкой.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.