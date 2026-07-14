Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удар по переправе ВСУ через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Краматорского района ДНР. Для поражения цели были применены авиабомбы ФАБ-500, сообщили в Минобороны РФ.

ВКС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец у Маяков. Видео © Telegram/Минобороны РФ

Удар пришёлся на насыпную переправу, которую противник использовал для переброски сил и техники на данном участке фронта. Точные данные о потерях и масштабах разрушений не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российская авиация нанесла удар ракетой Х-39 по пункту управления беспилотниками ВСУ, который располагался в частном доме в Сеньково, уничтожив оборудование и расчёты. Объект был заранее обнаружен разведкой.