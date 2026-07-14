Тяжёлая техника начала разбор завалов домов в Истре после смертельной атаки БПЛА
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Муниципальные службы приступили к расчистке территории в посёлке Пионерский в муниципальном округе Истра, пострадавшем при атаке беспилотников в ночь с 12 на 13 июля. К работам привлекли сотрудников коммунальных предприятий и тяжёлую технику.
Разбор завалов начался после того, как специалисты получили доступ к разрушенным домовладениям. Следователи и оперативные службы продолжают осматривать место происшествия и фиксировать последствия удара.
«Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжёлую технику МБУ „ДОДХИБ“ и МБУ „ЖКУ м. о. Истра“, приступили к разбору завалов», — сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Представители администрации также завершили подомовой обход. Сотрудники уточняли характер повреждений и собирали сведения, необходимые для оценки ущерба и организации помощи владельцам недвижимости. В результате падения беспилотника в Пионерском были разрушены пять частных домов и повреждены пять автомобилей. Погибли три человека, ещё трое получили травмы. СК возбудил дело о теракте.
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