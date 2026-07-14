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14 июля, 09:49

Песков: Кремль признателен спецслужбам за предотвращение украинских терактов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль и граждане России рады, что ФСБ удалось сорвать серию украинских терактов и выражают признательность спецслужбам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», — сказал спикер Кремля.

35 дронов в плитке: как ФСБ связала Киевстонера с терактом в Подмосковье
35 дронов в плитке: как ФСБ связала Киевстонера с терактом в Подмосковье

Напомним, сегодня ФСБ России раскрыла детали готовившегося теракта на стратегическом объекте в Подмосковье, к которому оказался причастен украинский рэпер Kyivstoner. По версии следствия, 35 FPV-дронов переправили в страну в грузе испанской керамической плитки, а затем планировали задействовать для атаки. Исполнитель уже схвачен и даёт показания, тогда как его подельник, встречавший и прятавший смертоносный груз, при задержании открыл огонь и был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

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Александр Юнашев
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