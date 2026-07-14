Песков: Кремль признателен спецслужбам за предотвращение украинских терактов

Кремль и граждане России рады, что ФСБ удалось сорвать серию украинских терактов и выражают признательность спецслужбам. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу», — сказал спикер Кремля.