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Регион
14 июля, 09:49

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Системы ПВО уничтожили ещё два беспилотника ВСУ, летевших в направлении Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Два дрона ВСУ уничтожены при попытке атаковать объекты в Москве
Два дрона ВСУ уничтожены при попытке атаковать объекты в Москве

Это — уже шестой беспилотник, сбитый при полёте в сторону Москвы 14 июля. В прошлый раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух дронов.

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Матвей Константинов
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