Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

Системы ПВО уничтожили ещё два беспилотника ВСУ, летевших в направлении Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Это — уже шестой беспилотник, сбитый при полёте в сторону Москвы 14 июля. В прошлый раз Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух дронов.