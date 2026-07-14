Россиянам объяснили, как не попасться на уловки фейковых приложений

Перед установкой любого приложения стоит проверить разработчика, отзывы, список разрешений и источник загрузки. Такие рекомендации дала kp.ru эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Первым делом специалист советует изучить имя создателя. У официальных продуктов крупных брендов оно обычно совпадает с названием компании или юрлица. Если под видом банковского сервиса в графе разработчика указано частное лицо — это серьёзный повод насторожиться.

Также следует обращать внимание на дату релиза, число загрузок и отзывы. Насторожить должны свежие программы с малым количеством установок и одинаково хвалебными комментариями. Давно не обновлявшийся софт тоже подозрителен — в нём могут оставаться неисправленные уязвимости.

Ещё один важный маркер — избыточные запросы доступа. Фонарику, калькулятору или простому сервису без очевидной причины не нужны контакты, геолокация, микрофон или другие личные данные.

Если скачивание происходит не из официального магазина, делать это стоит только с ресурса разработчика. При этом адрес нужно проверять досконально: злоумышленники часто заменяют одну букву в домене, направляя жертву на фишинговую страницу.

Иваткина предостерегла от ввода паролей от банков, почты или Госуслуг в приложение без стопроцентной уверенности в его добросовестности. Если подозрительный софт уже установлен, его необходимо немедленно удалить, сменить важные пароли, проверить историю входов в аккаунты и запустить антивирус.

Даже встроенная защита смартфона, подчеркнула эксперт, не заменяет бдительности пользователя. Игнорирование системных предупреждений и выдача лишних разрешений могут обернуться утечкой персональных данных и финансовыми потерями.

А ранее Life.ru писал, что аферисты крадут деньги через фальшивые приложения. В Госдуме уточнили, что мошенники создают сайты, визуально копирующие официальные ресурсы, и предлагают скачать якобы оригинальные версии популярных приложений. Однако вместе с таким «приложением» пользователь может установить вредоносное программное обеспечение.