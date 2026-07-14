Кремль не станет портить отношения с Баку из-за разногласий по Украине

Россия и Азербайджан по-разному оценивают ситуацию на Украине, однако Москва не намерена связывать эти разногласия с двусторонними отношениями. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, отметив, что у России есть близкие партнёры, которые придерживаются позиции, неприемлемой для Москвы. Такие расхождения остаются предметом обсуждения между сторонами.

«Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны», — сказал Песков.

При этом в Кремле не считают подобные оценки основанием для ухудшения отношений с Баку. Москва намерена отделять спорные вопросы от других направлений сотрудничества. Песков также назвал позицию азербайджанского президента Ильхама Алиева по украинскому вопросу глубоко ошибочной. По его словам, Москва продолжит по всем каналам аргументированно объяснять Баку свою точку зрения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Москвы полностью нормализовались и развиваются позитивно. По его словам, период трудностей остался позади, а контакты продолжаются между правительствами, министерствами и администрациями глав государств. Алиев также отметил, что сотрудничество охватывает транспорт, торговлю и гуманитарные проекты и имеет значение для всего региона.