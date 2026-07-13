Азербайджан задумался о выходе из Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна всерьёз рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. По его словам, генеральный секретарь СЕ Алене Берсе связался с ним и попросил найти решение для улучшения ситуации.

«Скажу открыто: Азербайджан всерьёз рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идёт не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода», — отметил Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Алиев подчеркнул, что, по его мнению, если Азербайджан выйдет из Совета Европы, это почти не отразится на международной ситуации и может даже быть лучше для страны. Президент также отметил, что Азербайджан уже два года подвергается дискриминации: в январе 2024 года делегацию республики лишили права голоса «за позицию по территориальной целостности». Баку в ответ запретил въезд в страну голосовавшим против Азербайджана депутатам ПАСЕ.

Также в ходе форума Алиев заявил, что отношения между его страной и Россией полностью нормализовались и развиваются позитивно. Он отметил, что все стороны знают о трудностях, но этот этап уже позади.