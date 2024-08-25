Голосовавших против Азербайджана депутатов ПАСЕ не пустят в эту страну

Баку запретил въезд в страну депутатам Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), проголосовавшим против азербайджанской делегации в данной организации. Об этом говорится в обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Азербайджана заявлении главы пресс-службы этого ведомства Айхана Гаджизаде.

«Хочу напомнить, что все лица, голосовавшие за это решение, были объявлены персонами нон грата в нашей стране. Если они захотят посетить Азербайджан до восстановления полномочий нашей делегации в ПАСЕ, то им будет отказано во въезде», — заявил Гаджизаде.

Дипломат также добавил, что Азербайджан привержен своим международным обязательствам и хорошо их понимает. Тем не менее, азербайджанские власти ещё раз заявляют, что применение этих обязательств только на основе односторонних и двойных стандартов, а также при их злоупотреблении и предвзятом подходе к этой республике будут предотвращены.