ФАС призывает крупнейшие сети ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на популярные товары для школьников. Обращение связано с сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе.

Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного поведения на рынке и призвало не допускать необоснованного подорожания наиболее востребованных позиций. Письма получили 18 организаций, среди которых «Детский мир», «Читай-город», «Комус», «Лента», «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл», «М.Видео», DNS, «Ситилинк» и другие крупные сети.

Подобная практика применяется с 2023 года. Ранее несколько компаний уже соглашались добровольно сдерживать стоимость школьного ассортимента, что, по оценке ФАС, сделало такие покупки доступнее для семей с детьми.

Ранее россиянам посоветовали закупаться школьными товарами не впритык, а в течение всего лета, заранее составив список и отслеживая скидки на одежду, канцелярию и учебные материалы. Эксперты говорят, что покупки «про запас» часто оказываются бесполезными, поэтому перед оплатой стоит сверять требования школы и не выходить за рамки бюджета.