Жительница Севастополя не успела забрать из больницы умершего мальчика

Жительница Севастополя по имени Мария хотела забрать к себе погибшего 11-летнего мальчика, который несколько лет лежал в больнице в ужасном состоянии. Она планировала обеспечить ему хороший уход, но не успела — ребёнок скончался. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Мальчик с тяжёлым заболеванием находился в одной из палат городской больницы почти шесть лет. Он весил около 20 килограммов, был весь в пролежнях, а его опекун не навещал его больше двух лет. О ребёнке случайно узнали после поста в соцсетях — неравнодушная женщина начала за ним ухаживать и хотела оформить опекунство.

«В больнице номер пять [Севастополя] лежал маленький мальчик, которому 11 лет, он лежал совершенно один, опекун его не навещал даже во время пандемии, по-моему, она два года не приходила к нему. И у него был пролежень на спине», — рассказала жительница Севастополя.

Мария рассказала, что вместе с заведующей отделением они договаривались перевести мальчика в хорошую клинику в Крыму, где занимаются такими детьми. После лечения его планировали забрать домой. Но ребёнок умер до того, как это удалось сделать. По данным волонтёров, биологическая мать мальчика находится за границей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться по этому делу. Следователи уже возбудили уголовное дело. У мальчика было тяжёлое заболевание, но должного ухода в больнице он не получал. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.