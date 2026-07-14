Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 10:32

Жительница Севастополя не успела забрать из больницы умершего мальчика

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жительница Севастополя по имени Мария хотела забрать к себе погибшего 11-летнего мальчика, который несколько лет лежал в больнице в ужасном состоянии. Она планировала обеспечить ему хороший уход, но не успела — ребёнок скончался. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Мальчик с тяжёлым заболеванием находился в одной из палат городской больницы почти шесть лет. Он весил около 20 килограммов, был весь в пролежнях, а его опекун не навещал его больше двух лет. О ребёнке случайно узнали после поста в соцсетях — неравнодушная женщина начала за ним ухаживать и хотела оформить опекунство.

«В больнице номер пять [Севастополя] лежал маленький мальчик, которому 11 лет, он лежал совершенно один, опекун его не навещал даже во время пандемии, по-моему, она два года не приходила к нему. И у него был пролежень на спине», — рассказала жительница Севастополя.

Мария рассказала, что вместе с заведующей отделением они договаривались перевести мальчика в хорошую клинику в Крыму, где занимаются такими детьми. После лечения его планировали забрать домой. Но ребёнок умер до того, как это удалось сделать. По данным волонтёров, биологическая мать мальчика находится за границей.

Ребёнку-инвалиду отказали в медпомощи в Ставропольском крае
Ребёнку-инвалиду отказали в медпомощи в Ставропольском крае

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться по этому делу. Следователи уже возбудили уголовное дело. У мальчика было тяжёлое заболевание, но должного ухода в больнице он не получал. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar