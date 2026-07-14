Путин поручил сохранить порог дохода в 20 млн рублей для уплаты НДС

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки, сохраняющие порог доходов для малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей. После превышения этой суммы предприниматели на упрощённой системе налогообложения должны платить НДС.

Изначально планировалось постепенно ужесточить условия. В 2027 году лимит собирались сократить до 15 миллионов рублей, а затем — до 10 миллионов. На Петербургском международном экономическом форуме глава государства предложил оставить действующий показатель на максимально длительный срок. Теперь это решение необходимо закрепить в законодательстве.

Поправки должны подготовить Правительство России совместно с Госдумой. Они определят период, в течение которого сохранится нынешняя планка. До достижения установленной суммы компании и предприниматели на УСН смогут по-прежнему пользоваться освобождением от обязанностей, связанных с расчётом и уплатой НДС. Исполнить поручение необходимо до 1 августа.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 июня семьи с детьми могут вернуть часть подоходного налога. Условия: двое и более детей до 18 лет (до 23 при очной учёбе), родители платят НДФЛ 13%, а доход на члена семьи за прошлый год не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума.