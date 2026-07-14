МИД: Фейк о «выездных визах» для россиян вбросили ради паники и не первый раз

Сообщения о возможном введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности. В МИД РФ назвали распространяемую информацию попыткой вызвать панику среди граждан. Опровержение публикуется на сайте ведомства.

«Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники», — заявили в министерстве.

Там напомнили, что подобные слухи появляются не впервые. Аналогичные утверждения уже приходилось опровергать в 2015, 2020 и 2022 годах. Право граждан свободно покидать территорию страны закреплено частью 2 статьи 27 Конституции России. Никаких решений, ограничивающих эту возможность, не принималось.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что консульские и визовые вопросы регулируются законодательством. Обо всех значимых изменениях власти сообщают официально. Россиян призвали не доверять неподтверждённым публикациям и проверять сведения на ресурсах МИД и его Консульского департамента.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова уже назвала полной ахинеей распространяемую в Сети дезинформацию о якобы введении в РФ «выездных виз».