У России появятся баллистические ракеты с дальностью пять тысяч километров, заявил Владимир Зеленский в интервью французского телеканалу BFMTV. В связи с этим киевский глава призвал Европу создать собственную систему ПРО, чтобы не зависеть от американских решений, в том числе ЗРК Patriot.

«У них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность пять тысяч километров. Это лишь вопрос времени. У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город», — сказал он.

При этом Россия уже давно обладает такими ракетами — например, «Орешником». Наши стратегические силы в целом способны поразить не только любой европейский, но и американский город.

Ранее Владимир Зеленский уже анонсировал совместную с Европой разработку системы ПРО. По его словам, она может заработать уже в этом, 2026 году.