Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 10:55

Российские ракеты способны поразить любой город в Европе, признал Зеленский

Зеленский: У России появятся ракеты с дальностью пять тысяч километров

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

У России появятся баллистические ракеты с дальностью пять тысяч километров, заявил Владимир Зеленский в интервью французского телеканалу BFMTV. В связи с этим киевский глава призвал Европу создать собственную систему ПРО, чтобы не зависеть от американских решений, в том числе ЗРК Patriot.

«У них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность пять тысяч километров. Это лишь вопрос времени. У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город», — сказал он.

При этом Россия уже давно обладает такими ракетами — например, «Орешником». Наши стратегические силы в целом способны поразить не только любой европейский, но и американский город.

Зеленский с женой прилетели в Париж на первый парад ко Дню взятия Бастилии с ВСУ
Зеленский с женой прилетели в Париж на первый парад ко Дню взятия Бастилии с ВСУ

Ранее Владимир Зеленский уже анонсировал совместную с Европой разработку системы ПРО. По его словам, она может заработать уже в этом, 2026 году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar