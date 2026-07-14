Роспотребнадзор пресекает незаконную продажу средства для похудения Retatrutide

Роспотребнадзор запустил процедуру аннулирования деклараций о соответствии на препарат Retatrutide, который незаконно продавался под видом косметики. О принятых мерах рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Товар позиционировался как средство для ухода за кожей, хотя рекламировался в качестве жиросжигателя и состава для снижения веса. При этом подтверждённых сведений о его безвредности не имеется, а легально идентифицировать продукт ни как косметический, ни как пищевой невозможно.

В ведомстве особо указали: препараты, предполагающие инъекционное введение, обязаны проходить государственную регистрацию именно как лекарства. Их бесконтрольное хождение способно нанести серьёзный урон здоровью.

Чтобы остановить распространение опасной продукции, Роспотребнадзор обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Участникам рынка предписано экстренно убрать Retatrutide с витрин маркетплейсов и онлайн-магазинов.

Неделей ранее Роспотребнадзор пресёк деятельность свыше двадцати тысяч интернет-площадок, торговавших запрещёнными биодобавками. Среди заблокированных страниц оказались ресурсы с такими наименованиями, как «Витамин Д3К2 2000 в капсулах», почечный травяной сбор и признанный опасным препарат «NOW Foods, NAD», — вся эта продукция либо не имела государственной регистрации, либо содержала вещества, несущие угрозу здоровью.