Отношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, поэтому утверждение о том, что Москва является «младшим партнёром» Пекина, ошибочно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в американском The Wall Street Journal, в которой анализировалось сотрудничество между двумя странами.

«Взаимоотношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, поэтому тезис о младшем партнёре в лице Москвы является ошибочным», — подчеркнул Песков.

По его словам, это партнёрство учитывает интересы обеих сторон, а любые попытки интерпретировать его иначе не соответствуют действительности. В свою очередь, МИД КНР отметил высокий уровень взаимного доверия и глубокой дружбы между Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, а также тесное сотрудничество в различных сферах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа больше не является центром мирового развития, а центры сместились в регионы глобального Юга. Он подчеркнул, что страны Юга не согласятся на чьё-либо господство, а высокие темпы роста ВВП в Китае, Индии, Индонезии и Бразилии свидетельствуют о формировании нового мира.