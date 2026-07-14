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Регион
14 июля, 11:20

Песков назвал ошибочным тезис о России как «младшем партнёре» Китая

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Отношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, поэтому утверждение о том, что Москва является «младшим партнёром» Пекина, ошибочно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в американском The Wall Street Journal, в которой анализировалось сотрудничество между двумя странами.

«Взаимоотношения между Россией и Китаем строятся на принципе равенства, поэтому тезис о младшем партнёре в лице Москвы является ошибочным», — подчеркнул Песков.

По его словам, это партнёрство учитывает интересы обеих сторон, а любые попытки интерпретировать его иначе не соответствуют действительности. В свою очередь, МИД КНР отметил высокий уровень взаимного доверия и глубокой дружбы между Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, а также тесное сотрудничество в различных сферах.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа больше не является центром мирового развития, а центры сместились в регионы глобального Юга. Он подчеркнул, что страны Юга не согласятся на чьё-либо господство, а высокие темпы роста ВВП в Китае, Индии, Индонезии и Бразилии свидетельствуют о формировании нового мира.

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Анастасия Никонорова
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