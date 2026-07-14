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14 июля, 11:22

Собянин: Средства ПВО сбили ещё пять летевших к Москве БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Средства противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу из пяти беспилотников, двигавшихся в сторону Москвы. Об уничтожении пяти аппаратов проинформировал мэр Сергей Собянин в своём канале на платформе «МАКС».

На места падения обломков уже выехали оперативные бригады экстренных служб. Общее число сбитых за сегодняшний день целей приблизилось к одиннадцати.

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Минувшей ночью киевский режим предпринял массированную попытку налёта с применением 288 дронов самолётного типа. Все аппараты были перехвачены либо уничтожены дежурными расчётами ПВО. Как отчитались в Минобороны, цели поражали в воздушном пространстве пятнадцати регионов — от Белгородской и Брянской областей до Башкортостана и Крыма, — а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Юрий Лысенко
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