Собянин: Средства ПВО сбили ещё пять летевших к Москве БПЛА
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Средства противовоздушной обороны ликвидировали очередную группу из пяти беспилотников, двигавшихся в сторону Москвы. Об уничтожении пяти аппаратов проинформировал мэр Сергей Собянин в своём канале на платформе «МАКС».
На места падения обломков уже выехали оперативные бригады экстренных служб. Общее число сбитых за сегодняшний день целей приблизилось к одиннадцати.
Минувшей ночью киевский режим предпринял массированную попытку налёта с применением 288 дронов самолётного типа. Все аппараты были перехвачены либо уничтожены дежурными расчётами ПВО. Как отчитались в Минобороны, цели поражали в воздушном пространстве пятнадцати регионов — от Белгородской и Брянской областей до Башкортостана и Крыма, — а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
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