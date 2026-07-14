Животными уже не удивить: Подростки забыли про квадроберов и начали наряжаться в динозавров

Подростки и студенты всё чаще выбирают образы динозавров вместо привычных костюмов кошек, лис и волков. Новое увлечение, получившее название «диносьютинг», быстро распространяется среди поклонников фурри-культуры, выяснил SHOT.

Подростки увлеклись диносьютингом. Видео © Telegram / SHOT

Участники движения перевоплощаются в тираннозавров, спинозавров и мультяшных велоцирапторов. Для этого они используют маски с крупными глазами и подвижными челюстями, а иногда создают полноценные костюмы.

Таких любителей рептилий, драконов и доисторических животных называют scalies — «чешуйками». Они представляют отдельное направление фурри, участники которого предпочитают не пушистых, а покрытых чешуёй персонажей.

Стоимость простых масок начинается примерно от тысячи рублей. Цена сложных изделий с детализированной головой, механикой и полноценным костюмом может доходить до весьма внушительных сумм.

Поклонники тренда объясняют его популярность желанием выделиться. Квадроберами публику уже сложно удивить, а появление на фестивале гигантского велоцираптора почти гарантированно привлекает внимание.

Вы могли и не заметить этого момента, однако квадроберы уже подросли, и теперь на тематические встречи всё чаще приходят студенты. Сходки превратились в полноценные клубы по интересам, где участники общаются, устраивают фотосессии и косплей-дефиле, а костюмы животных помогают некоторым легче знакомиться и преодолевать стеснительность.