Два часа — со светом, шесть — без: в Севастополе ввели графики отключений

В Севастополе вводят графики отключений электроэнергии после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, электричество будут подавать по схеме «два часа со светом — шесть часов без него».

Такие ограничения вводят из-за последствий атаки на объекты энергетики. Городские службы занимаются восстановлением электроснабжения.

Развожаев ранее сообщил, что специалисты оценивают состояние инфраструктуры и работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию.

Жителей просят учитывать график при планировании бытовых дел и заранее заряжать телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства.

Ранее Евпатория на западе Крыма лишилась света и воды. Электричество пропало по всему городу. Во многих кварталах остановилась подача воды, а трамваи прекратили движение.