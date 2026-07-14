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14 июля, 12:01

Силы ПВО уничтожили ещё семь БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала дня уничтожено 18 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

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В прошлый раз Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников. На местах падения обломов работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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