Силы ПВО уничтожили ещё семь БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала дня уничтожено 18 БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

В прошлый раз Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников. На местах падения обломов работают экстренные службы.