Отец пытался вытащить жену и дочь: Целая семья сгинула в загазованном погребе на Урале

Семья из трёх человек погибла в погребе дома в посёлке Буланаш Свердловской области. По предварительной версии, причиной трагедии стало скопление опасных газов, сообщает региональное ГУ МВД.

Первой вниз спустилась дочь и, предположительно, потеряла сознание. Следом за ней отправилась мать, а затем в подпол пошёл и глава семьи, обеспокоенный тем, что близкие долго не возвращаются.

Судя по расположению тел, мужчина пытался дотащить супругу и ребёнка до выхода, но сам потерял сознание и выбраться уже не смог.

Посёлок расположен в заболоченной местности, где грунтовые воды могут вытеснять из почвы газовую смесь. После продолжительных дождей риск её скопления в закрытых подземных помещениях возрастает.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Life.ru рассказывал, как на трассе М-10 «Россия» в Тверской области Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. В аварии погибла целая семья с двумя детьми возрастом 14 лет и 4 года.