Киргизия запретила вывоз топлива и сняла все табу на его ввоз

В Киргизии ввели послабления на ввоз топлива, но одновременно запретили его вывоз из страны. Такое постановление приняло правительство республики. Раньше в республику нельзя было ввозить некоторые виды нефти и топлива, но теперь это ограничение временно убрали. Послабление действует с 25 мая 2026 года по 1 апреля 2027 года.

При этом запрет на вывоз топлива из страны ужесточили. Раньше нельзя было вывозить только за пределы Евразийского экономического союза, а теперь — вообще за границы Киргизии, включая страны ЕАЭС. Исключение сделали только для нафты, мазута и печного топлива, но только если их вывозят по решению правительства и с обязательством вернуть обратно уже переработанные продукты.

Из-за обострения ситуации вокруг Ормузского пролива власти Киргизии решили субсидировать поставщиков топлива, чтобы не допустить роста цен на бензин и дизель. Сейчас почти всё топливо в республику (около 90–95%) поставляет Россия. Бензина АИ-92 осталось примерно на 3–4 недели. Чтобы избежать дефицита, Киргизия ведёт переговоры о поставках также с Белоруссией, Казахстаном и Китаем.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что действия Киева создают некоторые проблемы с топливом, но ситуация постепенно наладится. Глава государства подчеркнул, что российская энергетика имеет мощную и надёжную основу, а текущие трудности — временные. Он отметил, что противник пытается наносить удары по энергообъектам, и это действительно вызывает неприятные последствия. Однако, по его словам, ситуация с топливом на внутреннем рынке постепенно придёт в норму.