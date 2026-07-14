В России могут ввести «потолок» цен на проезд в автобусах

Депутаты от ЛДПР и сенаторы предложили установить единый федеральный стандарт транспортного обслуживания. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ предусматривает минимальные требования к доступности общественного транспорта во всех регионах. Утвердить новые правила должно Правительство России.

Одна из главных инициатив — ограничение максимальной стоимости проезда. Предельный тариф предлагают рассчитывать с учётом типа населённого пункта и доходов его жителей. Регионы также могут обязать запускать социальные маршруты. Они свяжут небольшие и удалённые поселения с больницами, школами, МФЦ и другими важными учреждениями.

В городах с населением более 50 тысяч человек планируется организовать ночное движение. Кроме того, перевозчики должны будут соблюдать расписание и публиковать открытую отчётность. Отдельные меры направлены на повышение доступности поездок для маломобильных граждан. Для обновления автопарка предлагается запустить льготный лизинг, а для привлечения водителей и других специалистов — предусмотреть дополнительную поддержку.

Авторы инициативы считают, что единые правила помогут сократить разрыв между крупными городами и небольшими населёнными пунктами, создать рабочие места и повысить качество обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому квитанции за жильё и коммунальные услуги можно будет получать в личном кабинете на «Госуслугах». Эта мера — часть пакета поддержки федерального почтового оператора. Электронная доставка платёжек коснётся только тех, кто зарегистрирован на портале и не отказался от такого формата. В законопроекте уточняется, что подобная отправка будет признаваться надлежащей. Бумажные квитанции в этом случае выдавать дополнительно не станут.