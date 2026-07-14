В Луганске ВСУ обстреляли стоянку с фурами, повреждены порядка десяти машин

Вооружённые силы Украины нанесли серию ударов по стоянке большегрузов в Артёмовском районе Луганска. В результате атаки, продолжавшейся с вечера 13 июля до раннего утра 14 июля, повреждены порядка 10 автомобилей, сообщил владелец транспорта Роман Чумак.

По его словам, первые удары беспилотников пришлись на стоянку около 20:00 мск, затем обстрел возобновился. Машины загорелись, часть удалось потушить. Водители успели отогнать несколько фур, но около десяти получили прямые попадания в крыши. На месте были найдены фрагменты дронов и детали от спутниковых систем.

Чумак сообщил, что обстрелы начались с 20:00 мск и первая волна повредила большегрузы, а в 22:00 всё загорелось, часть удалось потушить, машин было гораздо больше, но их успели частично разогнать.

«До 04:00 мск прилёты продолжались. Вон они — запчасти от «Старлинков», от дронов. В машинах прямые попадания в крыши. Наверное, с десяток машин повреждены точно», — рассказал Чумак.

Он подчеркнул, что фуры были без груза и использовались для перевозки продуктов питания и стройматериалов. Владелец транспорта назвал атаку бессмысленной, направленной на нарушение логистики и запугивание водителей, но заверил, что работа продолжится на оставшихся машинах.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в посёлке Старая Краснянка украинский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по рейсовому автобусу, который следовал по маршруту Кременная — Луганск. Инцидент произошёл в тот момент, когда водитель осуществлял посадку пассажиров. В результате атаки пострадали две женщины в возрасте 81 и 63 лет.