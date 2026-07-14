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14 июля, 12:52

Экс-комбриг Лучанов отверг обвинения в убийстве двух жителей Киевской области

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

Бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов не признал вину по делу о похищении и убийстве двух гражданских. Об этом он заявил в суде, куда его доставили для избрания меры пресечения.

Экс-комбриг утверждает, что никогда не видел братьев, тела которых впоследствии обнаружили на территории воинской части.

По версии следствия, Лучанов приказал подчинённым похитить двух жителей Киевской области. После этого мужчин вывезли и убили. Какую меру пресечения запросила сторона обвинения и какое решение принял суд, в исходном сообщении не уточняется.

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Ранее суд в Киеве арестовал бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» Станислава Лучанова на 60 дней без права внесения залога. Его подозревают в организации убийства двух гражданских после бытового конфликта в селе Калиновка Киевской области, на время следствия экс-комбриг будет находиться в столичном СИЗО.

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Александра Мышляева
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