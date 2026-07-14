В Москве прошёл II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия»

В Москве обсудили развитие медицины здорового долголетия, профилактику возрастных заболеваний и новые способы повышения качества жизни. II форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» организовали Аппарат Правительства РФ и Фонд «Росконгресс».

Деловая программа мероприятия объединила свыше 20 дискуссий о здравоохранении, механизмах старения, питании, культуре и региональных практиках. Участников поприветствовал президент РФ Владимир Путин, отметивший значение форума для укрепления здоровья граждан и улучшения демографической ситуации.

«Вам предстоит продолжить серьёзный, содержательный разговор по широкому кругу вопросов, связанных со сбережением и укреплением здоровья людей, повышением качества и продолжительности их жизни, совершенствованием демографической ситуации», — обратился к участникам глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уже сформирована нормативная база для новой модели помощи. С 2026 года в регионах поэтапно создаются центры медицины здорового долголетия, закупается оборудование и вводится новая врачебная специальность.

Отдельное внимание уделили влиянию творчества на когнитивные способности. Представленное актёром Владимиром Машковым исследование показало, что представители творческих профессий демонстрируют высокие показатели памяти, внимания и креативности. На форуме также подписали соглашение между Минкультуры и Фондом «Росконгресс» о продвижении здоровьесберегающих практик через искусство.

«Я прошу все регионы более активно внедрять региональное движение», — подчеркнула Голикова.

Ранее Life.ru рассказывал, что XI Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей». Главной темой станет улучшение качества жизни в регионе за счёт развития инфраструктуры, высокотехнологичной экономики, науки и инвестиций, а также укрепления сотрудничества со странами АТР.