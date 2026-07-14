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14 июля, 13:00

Минобороны: ВСУ покинули Красный Лиман, в городе остались одиночные группы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Основные силы украинской армии покинули город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес в видео, предоставленном Минобороны России.

По его словам, в городе остаются лишь разрозненные группы по два-три человека, которые прячутся в жилых домах, смешиваясь с мирными жителями. Военнослужащий отметил, что это требует тщательной проверки и фильтрации, чтобы точно определить противника и передать достоверные данные командованию.

«В домах прячутся, с гражданскими сливаются, то есть это всё надо проверять, очень сильно фильтровать, и чтобы грамотную и правильную информацию подать командованию, это всё нужно разведать, изучить и грамотно передать», — сказал Кортес.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные в районе Красного Лимана практически перестали сдаваться в плен добровольно. С 2022 года число таких случаев сократилось до единичных, а командование ВСУ установило жёсткий контроль, и бойцы опасаются давления на свои семьи.

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Анастасия Никонорова
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