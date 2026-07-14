Собянин: Уничтожено ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В этот день системы ПВО уже отражали налёты дронов на столицу. Всего с начала суток уничтожено 23 дрона.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим предпринял массированную попытку атаки с использованием 288 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все эти дроны были своевременно перехвачены или уничтожены дежурными расчётами противовоздушной обороны. Цели поражались в воздушном пространстве пятнадцати регионов России — от Белгородской и Брянской областей до Республики Башкортостан и Республики Крым, — а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.