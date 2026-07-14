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Регион
14 июля, 13:21

Собянин: Уничтожено ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили ещё пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

«ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

В этот день системы ПВО уже отражали налёты дронов на столицу. Всего с начала суток уничтожено 23 дрона.

ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников над регионами РФ
ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее сообщалось, что минувшей ночью киевский режим предпринял массированную попытку атаки с использованием 288 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все эти дроны были своевременно перехвачены или уничтожены дежурными расчётами противовоздушной обороны. Цели поражались в воздушном пространстве пятнадцати регионов России — от Белгородской и Брянской областей до Республики Башкортостан и Республики Крым, — а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Анастасия Никонорова
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