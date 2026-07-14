В Усть-Камчатске идёт дождь с пеплом из-за извержения вулкана Шивелуч

В Усть-Камчатске после выброса вулкана Шивелуч идёт дождь с пеплом. Об извержении сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения KVERT. После этого очевидцы стали публиковать видео с осадками.

После выброса Шивелуча в Усть-Камчатске прошёл дождь с пеплом. Видео © Telegram / Новости Камчатки / Дмитрий Вовненко

Пепел поднялся на высоту 10,5 километра, а облако растянулось на 145 километров к востоку и юго-востоку. Выброс произошёл 14 июля в 17:25 по камчатскому времени, его параметры определили по спутниковым снимкам Himawari-9.

Шивелучу присвоили красный код авиационной опасности. Извержение продолжается, и учёные не исключают новых выбросов на высоту до 12 километров, что создаёт угрозу для самолётов.

Ранее, 10 июля, на Камчатке зафиксировали мощный выброс пепла из вулкана Шивелуч на высоту около 12 километров. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, шлейф растянулся примерно на 30 километров к востоку-северо-востоку. Специалисты предупреждали о возможных новых выбросах и слабом пеплопаде в районе Петропавловска-Камчатского и Елизово.