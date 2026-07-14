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14 июля, 13:28

Журналистку Жанну Агалакову* оштрафовали на 50 тысяч по иноагентской статье

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Журналиста Жанну Агалакову* оштрафовали на 50 тысяч рублей за несоблюдение законодательства об иноагентах. Соответствующее решение вынес в отношении неё Савёловский районный суд Москвы. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

«Суд признал Агалакову* виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штраф в 50 тысяч рублей», — сказано в заявлении.

Журналистке вменяется непредставление или несвоевременное представление обязательной отчётности иноагента. Такая запись содержится в административном протоколе.

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Ранее Агалакова*, проживающая сейчас в Европе, рассказала, что после начала специальной военной операции с ней прекратили общаться некоторые родственники. По словам экс-телеведущей, она понимает и не осуждает такое решение.

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* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Татьяна Миссуми
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