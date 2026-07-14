В Харькове повреждена автозаправочная станция

Автозаправочная станция повреждена в Харькове, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Какая именно АЗС имеется в виду, чиновник не уточнил.

По словам Терехова, заправка расположена в Шевченковском районе города.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе по АЗС. По его словам, это является вызовом для Киева.