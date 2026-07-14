«Косые взгляды»: Замкомандира из «Ахмата» с наградами не пустили в московское кафе

Замкомандира отряда «Ваха» спецподразделения «Ахмат» с позывным «Соболь» рассказал о неприятном инциденте в Москве. Офицер, который добровольцем ушёл на фронт в 2022 году, несмотря на тяжёлое ранение, столкнулся с отказом в обслуживании из-за своей формы.

Военный в беседе с «Царьградом» признался, что его вместе с семьёй не пустили в одно из столичных кафе. Администрация сослалась на дресс-код. Сам боец воспринял это как молчаливый укор: своим внешним видом он будто мешает посетителям отдыхать.

«Соболь» имеет государственные награды, но надевает их крайне редко — всего дважды, и то чтобы показать сыну. По его словам, на улицах Москвы он часто ловит на себе косые взгляды, хотя за плечами у него разведка, штурмы и работа в составе диверсионно-разведывательных групп.

А ранее Life.ru писал, что суд восстановил права участника СВО из Ивановской области, которого ЗАГС записал «умершим». Военнослужащий смог восстановить свои права только после вмешательства прокуратуры. Запись о его смерти была изменена, мужчина вновь получил паспорт и все причитающиеся выплаты.