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14 июля, 13:38

Николаев заявил Путину, что возведение моста через Лену вошло в активную фазу

Айсен Николаев и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Айсен Николаев и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Строительство моста через Лену в районе Якутска вошло в активную фазу, заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, уже установлены фундаменты для восьми опор и 208 свай. Работы ведутся в соответствии с поручением российского лидера.

«Идёт активная фаза строительства Ленского моста... Сейчас [возводятся] такие большие сооружения, коффердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут», — сказал чиновник. Общее финансирование проекта достигло 26 миллиардов рублей, указал он.

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Также в ходе встречи Владимир Путин раскрыл общую стоимость Ленского моста. По словам президента, проект оценивается в 170 миллиардов рублей.

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Матвей Константинов
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