Герой России Григорьев и его боевые товарищи из Якутии подарили Путину якутский нож

Бойцы из Якутии, участвующие в специальной военной операции, отправили главе государства Владимиру Путину памятный подарок. Якутский нож президенту вручил руководитель республики Айсен Николаев.

Встреча Владимира Путина и Айсена Николаева в Кремле. Видео © Life.ru

«С нашими ребятами встречался. Когда сказал, что может быть увижусь с президентом, все передавали огромный привет. Сказали, что мы обязательно победим», — сказал руководитель республики.

Владимир Путин в ответ назвал якутских воинов настоящими бойцами и попросил передать им ответный большой привет. На клинке, по словам Николаева, выгравировали посвящение от всех воинов-якутян.

Среди тех, кто инициировал передачу подарка, значится в том числе знаменитый Андрей Григорьев с позывным Тута. Президент лично знаком с этим военнослужащим.