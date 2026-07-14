Герой России Григорьев и его боевые товарищи из Якутии подарили Путину якутский нож
Участники СВО из Якутии передали Путину якутский нож
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Бойцы из Якутии, участвующие в специальной военной операции, отправили главе государства Владимиру Путину памятный подарок. Якутский нож президенту вручил руководитель республики Айсен Николаев.
Встреча Владимира Путина и Айсена Николаева в Кремле. Видео © Life.ru
«С нашими ребятами встречался. Когда сказал, что может быть увижусь с президентом, все передавали огромный привет. Сказали, что мы обязательно победим», — сказал руководитель республики.
Владимир Путин в ответ назвал якутских воинов настоящими бойцами и попросил передать им ответный большой привет. На клинке, по словам Николаева, выгравировали посвящение от всех воинов-якутян.
Среди тех, кто инициировал передачу подарка, значится в том числе знаменитый Андрей Григорьев с позывным Тута. Президент лично знаком с этим военнослужащим.
Напомним, что упомянутый Николаевым Андрей Григорьев ранее получил звание Героя России из рук президента. Якутский воин выстоял в жесточайшей рукопашной схватке с боевиком ВСУ, кадры которой облетели весь мир, и, несмотря на тяжелейшие ранения, вышел из поединка победителем. Поверженный противник перед гибелью признал его сильнейшим солдатом на планете. Сам Григорьев убеждён: жизнь ему спас клинок, изготовленный на малой родине.
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