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14 июля, 11:40

Герой России Григорьев и его боевые товарищи из Якутии подарили Путину якутский нож

Участники СВО из Якутии передали Путину якутский нож

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бойцы из Якутии, участвующие в специальной военной операции, отправили главе государства Владимиру Путину памятный подарок. Якутский нож президенту вручил руководитель республики Айсен Николаев.

Встреча Владимира Путина и Айсена Николаева в Кремле. Видео © Life.ru

«С нашими ребятами встречался. Когда сказал, что может быть увижусь с президентом, все передавали огромный привет. Сказали, что мы обязательно победим», — сказал руководитель республики.

Владимир Путин в ответ назвал якутских воинов настоящими бойцами и попросил передать им ответный большой привет. На клинке, по словам Николаева, выгравировали посвящение от всех воинов-якутян.

Среди тех, кто инициировал передачу подарка, значится в том числе знаменитый Андрей Григорьев с позывным Тута. Президент лично знаком с этим военнослужащим.

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Напомним, что упомянутый Николаевым Андрей Григорьев ранее получил звание Героя России из рук президента. Якутский воин выстоял в жесточайшей рукопашной схватке с боевиком ВСУ, кадры которой облетели весь мир, и, несмотря на тяжелейшие ранения, вышел из поединка победителем. Поверженный противник перед гибелью признал его сильнейшим солдатом на планете. Сам Григорьев убеждён: жизнь ему спас клинок, изготовленный на малой родине.

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Юрий Лысенко
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