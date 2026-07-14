Российский пловец-чемпион застрял на вершине американских горок во Вьетнаме

Чемпион мира по плаванию Марк Мордовцев застрял на гигантском аттракционе во Вьетнаме. Кабинки с туристами неожиданно остановились на высоте девятиэтажного дома. Российский спортсмен рассказал о случившемся на своей странице в VK и признался, что это был один из его главных детских страхов.

Российский пловец застрял на водной горке во Вьетнаме. Видео © VK / Марк Мордовцев

«Эвакуация. Наша кабинка сломалась и зависла на вершине американских горок. Мы ждали, пока сотрудники нас эвакуируют. К счастью, всё закончилось хорошо, все живы и здоровы. Наверное, это один из главных страхов детства», — написал пловец.

Инцидент произошёл в парке развлечений VinWonders Phuquoc Amazon Volcano на острове Фукуок. Среди посетителей находились несколько россиян. Состав с людьми замер прямо перед 30-метровым спуском. Пассажиры оказались заперты внутри и не могли самостоятельно покинуть конструкцию.

Сотрудники парка организовали спасательную операцию. Отдыхающих вывели из кабинок и в сопровождении охраны повели к выходу через тоннели «Вулкана Амазонки». Причины поломки неизвестны.

Ранее три человека пострадали при инциденте на аттракционе в сочинском парке «Ривьера». Среди получивших травмы есть девушка, которой в день происшествия исполнилось 18 лет. Специалистам предстоит оценить, как эксплуатировалась аттракционная техника, и после этого при наличии оснований принять меры реагирования.