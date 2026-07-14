Здесь рождается характер: Определились финалисты «Зарницы 2.0»

В Волгоградской области определили сильнейшие отряды окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победители представят свои регионы во всероссийском финале, сообщили организаторы проекта.

В Волгоградской области подвели итоги этапа «Зарницы 2.0». Фото © Telegram / Зарница 2.0

Соревнования проходили в лагере «Авангард» и объединили 140 участников из восьми регионов юга России. Подростки и молодёжь соревновались в двух возрастных категориях, осваивая роли командиров, медиков, связистов, сапёров, штурмовиков, военкоров и операторов беспилотников.

Программа включала огневую и тактическую подготовку, выживание, маскировку позиций, защиту от опасных веществ и оказание первой помощи. Перед испытаниями команды прошли специальное обучение и познакомились с дистанциями.

В средней категории победил отряд «Ветер25-ВОИН» из Волгоградской области. В специальной группе первое место занял «ФОРПОСТ 34-ВОИН» из того же региона.

Участники также посетили Мамаев курган, музей-панораму «Сталинградская битва» и встретились с бойцами штурмового отряда.

«Поздравляю победителей, которые поборются за победу в этом знаменательном месте», — отметил глава Движения Первых Артур Орлов.

Напомним, что в феврале в Москве стартовал третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0», участие в которой теперь доступно детям и молодёжи от 7 до 23 лет. В программу вошли тактическая медицина, управление БПЛА, огневая и строевая подготовка, а также новая специальность связиста. Всероссийский финал проекта пройдёт в сентябре 2026 года.