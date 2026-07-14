«Счёт на минуты»: Терапевт предупредил о смертельной опасности укуса осы для аллергиков

Укус осы для большинства людей неприятен, но не опасен. Местная реакция в виде покраснения, зуда, жжения и отёка обычно проходит через пару дней. Однако, как пояснил РИАМО терапевт Антон Миронов, главная угроза кроется не в самом яде, а в индивидуальной чувствительности.

У людей-аллергиков даже одно столкновение может спровоцировать анафилаксию — стремительный отёк дыхательных путей, падение давления и потерю сознания. Счёт в такой ситуации идёт на минуты.

Шершень, в отличие от осы, наносит более серьёзный урон: его яд токсичнее, а доза при укусе существенно выше. Боль и отёк сильнее. Одиночный контакт здоровому взрослому, как правило, не угрожает, а вот множественные уже опасны из-за общей интоксикации. Особое внимание — к укусам в шею, язык и гортань: отёк может перекрыть дыхание.

Если насекомое залетело в помещение, врач советует не паниковать и не размахивать руками. Замрите или медленно отойдите, откройте окно — и оно улетит. При укусе (в отличие от пчелы, жало обычно не остаётся) промойте ранку водой с мылом, приложите холод и примите антигистаминное.

Тревожные симптомы: одышка, отёк лица или горла, осиплость, головокружение, сыпь, тошнота или учащённое сердцебиение. При их появлении необходимо срочно вызвать скорую.

Питомцы также могут пострадать от укуса осы или пчелы. Владельцам собак рассказали, как помочь животному, если в его шею впились насекомые. По словам специалиста, нужно быстро удалить жало, приложить холод, дать антигистаминное и при необходимости срочно везти питомца к ветеринару.