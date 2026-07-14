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14 июля, 14:01

«Счёт на минуты»: Терапевт предупредил о смертельной опасности укуса осы для аллергиков

Терапевт Миронов: Укус осы для аллергиков может быть смертельно опасен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faisal.k

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faisal.k

Укус осы для большинства людей неприятен, но не опасен. Местная реакция в виде покраснения, зуда, жжения и отёка обычно проходит через пару дней. Однако, как пояснил РИАМО терапевт Антон Миронов, главная угроза кроется не в самом яде, а в индивидуальной чувствительности.

У людей-аллергиков даже одно столкновение может спровоцировать анафилаксию — стремительный отёк дыхательных путей, падение давления и потерю сознания. Счёт в такой ситуации идёт на минуты.

Шершень, в отличие от осы, наносит более серьёзный урон: его яд токсичнее, а доза при укусе существенно выше. Боль и отёк сильнее. Одиночный контакт здоровому взрослому, как правило, не угрожает, а вот множественные уже опасны из-за общей интоксикации. Особое внимание — к укусам в шею, язык и гортань: отёк может перекрыть дыхание.

Если насекомое залетело в помещение, врач советует не паниковать и не размахивать руками. Замрите или медленно отойдите, откройте окно — и оно улетит. При укусе (в отличие от пчелы, жало обычно не остаётся) промойте ранку водой с мылом, приложите холод и примите антигистаминное.

Тревожные симптомы: одышка, отёк лица или горла, осиплость, головокружение, сыпь, тошнота или учащённое сердцебиение. При их появлении необходимо срочно вызвать скорую.

Когда укус слепня, осы или пчелы грозит госпитализацией: Ответ инфекциониста
Когда укус слепня, осы или пчелы грозит госпитализацией: Ответ инфекциониста

Питомцы также могут пострадать от укуса осы или пчелы. Владельцам собак рассказали, как помочь животному, если в его шею впились насекомые. По словам специалиста, нужно быстро удалить жало, приложить холод, дать антигистаминное и при необходимости срочно везти питомца к ветеринару.

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Дарья Нарыкова
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